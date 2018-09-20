В Аларском районе подвели итоги муниципальных выборов

Аларский район, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В единый день голосования 9 сентября на территории Аларского района провели 26 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Избирались девять глав сельских поселений и семнадцать дум муниципальных образований. Большинство мандатов – у единороссов.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, главой МО «Аларь» стала Эржена Габеева («Единая Россия»), МО «Бахтай» – Валентина Бальбурова (самовыдвижение), МО «Егоровск» – Евгений Ревтов (самовыдвижение), МО «Забитуй» – Сергей Павленко («Единая Россия»), МО «Зоны» – Андрей Шепетя («Единая Россия»), МО «Иваническ» – Ирина Гарбуз («Единая Россия»), МО «Могоенок» – Михаил Клименков («Единая Россия»), МО «Нельхай» – Ольга Егорова («Единая Россия»), МО «Табарсук» – Тамара Андреева («Единая Россия»).

В думах МО «Аларь», «Ангарский», «Аляты», «Бахтай», «Егоровск» «Иваническ», «Куйта», «Могоенок» все мандаты получили кандидаты от «Единой России». В думе МО «Александровск» шесть мест у «Единой России», два у КПРФ. В думе МО «Забитуй» девять мандатов у «Единой России», один у КПРФ. В думе МО «Зоны» девять мест у «Единой России», одно у ЛДПР. В думе МО «Кутулик» десять мест у «Единой России», одно у ЛДПР и одно у самовыдвиженца. В думе МО «Маниловск» девять мандатов у «Единой России», один у ЛДПР. В думу МО «Ныгда» прошли девять представителей «Единой России» и один самовыдвиженец, в думу МО «Нельхай» – восемь единороссов и два самовыдвиженца, в думу МО «Табарсук» – семь представителей «Единой России», один КПРФ, в думу МО «Тыргетуй» – девять от «Единой России» и один самовыдвиженец.