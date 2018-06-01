В Алтайском крае сменился глава исполнительной власти

Москва, Алтайский край, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из сибирских регионов, Алтайском крае, сменился глава исполнительной власти — Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного главой региона. Ранее принята отставка Александра Карлина.

Глава государства вчера провел встречу с Томенко, сообщают "Аргументы недели" . Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Карлин ушел с поста главы региона по собственному желанию. Документ опубликован на сайте Кремля.

47-летний Виктор Томенко - уроженец Норильска, выпускник Норильского индустриального института. Он получил диплом по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии».

До этого назначения возглавлял правительство Красноярского края.