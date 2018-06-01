|Политика
|31.05.2018
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В Алтайском крае сменился глава исполнительной власти
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Москва, Алтайский край, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из сибирских регионов, Алтайском крае, сменился глава исполнительной власти — Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного главой региона. Ранее принята отставка Александра Карлина.
Глава государства вчера провел встречу с Томенко, сообщают
47-летний Виктор Томенко - уроженец Норильска, выпускник Норильского индустриального института. Он получил диплом по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии».
До этого назначения возглавлял правительство Красноярского края.
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