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31.05.2018

В Алтайском крае сменился глава исполнительной власти

Москва, Алтайский край, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из сибирских регионов,  Алтайском крае, сменился глава исполнительной власти — Президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного главой региона. Ранее  принята отставка Александра Карлина.

Глава государства вчера провел встречу с Томенко, сообщают "Аргументы недели". Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. Карлин ушел с поста главы региона по собственному желанию. Документ опубликован на сайте Кремля.

47-летний Виктор Томенко - уроженец Норильска, выпускник Норильского индустриального института. Он получил диплом по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии».

До этого назначения возглавлял правительство Красноярского края.

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