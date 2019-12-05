В Ангарск прибыл с визитом генконсул Японии

Ангарск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный консул Японии в Хабаровске Фукусима Масанори 5 декабря прибыл с визитом в Ангарск. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Фукусима Масанори рассказал, что 2020 и 2021 годы в Японии объявлены годами японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. – Побратимские связи между Ангарском и Комацу – отличный пример эффективного сотрудничества между нашими странами, – отметил он. Мэр Ангарска Сергей Петров поблагодарил Фукусиму Масанори за добрые слова и рассказал о планах дальнейшего сотрудничества. – Уже достигнута договоренность об обмене студентами между Ангарским техническим университетом и университетом Комацу. В следующем году ждем в гости вашу делегацию. Завершается первый этап по созданию Восточного сада в парке имени 10-летия Ангарска, – сказал он. Обмен городов молодежными делегациями между двумя городами происходит ежегодно, начиная с 2007 года. Недавно из Комацу вернулись юные ангарчане. Фукусима Масанори отметил, что набережная Ангарска с его последнего визита в сентябре этого года значительно преобразилась, и предположил, что это место наверняка станет популярным для туристов и гостей города. Сергей Петров пригласил генконсула на празднование 70-летия Ангарска, которое состоится в 2021 году. СПРАВКА: История побратимских отношений Ангарска и Комацу началась в 2003 году. В 2017 году во время официального визита делегации Ангарского городского округа во главе с мэром Сергеем Петровым в Комацу было подписано соглашение о побратимских связях. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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