|Политика
|06.12.2019
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В Ангарск прибыл с визитом генконсул Японии
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Ангарск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Генеральный консул Японии в Хабаровске Фукусима Масанори 5 декабря прибыл с визитом в Ангарск. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фукусима Масанори рассказал, что 2020 и 2021 годы в Японии объявлены годами японо-российских межрегиональных и побратимских обменов.
– Побратимские связи между Ангарском и Комацу – отличный пример эффективного сотрудничества между нашими странами, – отметил он.
Мэр Ангарска Сергей Петров поблагодарил Фукусиму Масанори за добрые слова и рассказал о планах дальнейшего сотрудничества.
– Уже достигнута договоренность об обмене студентами между Ангарским техническим университетом и университетом Комацу. В следующем году ждем в гости вашу делегацию. Завершается первый этап по созданию Восточного сада в парке имени 10-летия Ангарска, – сказал он.
Обмен городов молодежными делегациями между двумя городами происходит ежегодно, начиная с 2007 года. Недавно из Комацу вернулись юные ангарчане.
Фукусима Масанори отметил, что набережная Ангарска с его последнего визита в сентябре этого года значительно преобразилась, и предположил, что это место наверняка станет популярным для туристов и гостей города. Сергей Петров пригласил генконсула на празднование 70-летия Ангарска, которое состоится в 2021 году.
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