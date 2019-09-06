|Политика
|09.09.2019
|
|
В Баяндаевском районе выборы мэра выигрывает действующий глава Анатолий Табинаев
|
Баяндаевский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Баяндаевского района Анатолий Табинаев от КПРФ, предварительно, переизбран большинством голосов. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
За Анатолия Табинаева проголосовали 64,38% избирателей. На втором месте оказался кандидат «Единой России» Юрий Малгатаев, в его поддержку выступили 21,57%.
Ещё четыре кандидата набрали от 0 до 7,52%.
Между тем, два мэра-коммуниста из УОБО выборы проигрывают. Мэр Осинского района Виктор Мантыков уступает единственному в кампании самовыдвиженцу, главе села Оса Владиславу Максименко. Мэр Боханского района Сергей Серёдкин проигрывает на выборах единороссу, главе Хохорска Эдуарду Коняеву.
Тэги: