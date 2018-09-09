В Братске на выборах в Заксобрание лидирует коммунист Андрей Андреев

Братск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске по округу №9 на выборах в Законодательное собрание Иркутской области лидирует директор по перспективному развитию АО «Международный Аэропорт Иркутск» Андрей Андреев (КПРФ), проживающий в Москве. За него свои голоса отдали, по предварительным данным, 3990 человек.

Второе место – у директора ООО «Элегант-Логика» Георгия Любенкова (ЛДПР) – 3355 голосов. Замыкает тройку лидеров директор филиала ТЭЦ -6 ПАО «Иркутскэнерго» Сергей Коноплев («Единая Россия»), за которого проголосовал 2961 человек.

Кроме того, заместитель генерального директора ООО «УК Жилищный трест Братска» Виктор Сивков («Справедливая Россия») получил поддержку 980 избирателей. Главный специалист гуманитарного отдела в КПСС Тимофей Форсов (КПСС), проживающий в Ярославле, набрал 243 голоса, студент Московского педагогического государственного университета Александр Егоров («Гражданская Платформа»), проживающий в Москве – 224 голоса.