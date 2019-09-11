В Бурятии намерены судить участников митинга на главной площади Улан-Удэ

Бурятия, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии в ближайшее время пройдут суды над тремя задержанными в ходе несанкционированного стихийного митинга на главной площади Улан-Удэ. Об этом сообщает ИА «Восток-Телеинформ» .

Суд над депутатом Народного Хурала Бурятии Баиром Цыреновым завершился 11 сентября, ему назначено наказание в виде штрафа 15 тысяч рублей. Ещё по двоим задержанным – Дмитрию Баирову и Алексею Ихиритову, дата судебного разбирательства пока не назначена.

Дмитрию Баирову также грозит административный штраф или арест до 15 суток, в отношении Алексея Ихиритова возбуждено уголовное дело по статье. Известно, что накануне Следственный комитет проводил по этому делу следственные действия. Интересы в суде всех троих задержанных представляют оплачиваемые адвокаты.

Уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова рассказала, что встретилась с задержанными, обсудила их состояние, приняла жалобы. Так, по некоторым жалобам будут приняты меры, информация будет направлена в компетентные органы. В основном, это жалобы на правомерность и процесс задержания, подчеркнула омбудсмен. Также частично есть жалобы на состояние здоровья, сообщила Юлия Жамбалова, подчеркнув, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

– Накануне Баир Цыренов жаловался на давление, к нему была вызвана «скорая помощь», которая отвезла его в БСМП. После осмотра он был возвращён в отдел полиции Железнодорожного района, – сообщила Юлия Жамбалова.

Дмитрий Баиров, отметила она, не дал разрешения на информирование о состоянии своего здоровья, всё, что известно на данный момент: у него открылась старая рана. Также в отношении Дмитрия Баирова, рассказала Юлия Жамбалова, было обращение от горожан, они просили разобраться, почему у него сумма алиментов резко увеличилась с 300 тысяч рублей до миллиона рублей.

– Мы сделали запрос в Службу судебных приставов, по их данным на 19 августа 2019 года сумма алиментов, которые он задолжал, составляет 1 миллион 14 тысяч 184 рубля 42 копейки, – сообщила Юлия Жамбалова. – Так что резкого увеличения не было.

Ещё один мужчина, помощник шамана Александра Габышева, Петр Дондуков был задержан на митинге 9 сентября. По его делу суд уже состоялся, мужчина оштрафован на тысячу рублей.

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что вечером 9 сентября в Улан-Удэ начался стихийный митинг, участники выступили с требованием освободить одного из сторонников якутского шамана Александра Габышева, который идёт «свергать президента РФ Владимира Путина». Поздно ночью он перерос в требование перевыборов мэра. На площади Советов собралось около 150 человек. Утром 10 сентября митинг продолжился, вышло около десяти человек. Площадь оцеплена полицией.