В Бурятии завели уголовные дела по нарушениям на выборах в Народный Хурал

Бурятия, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии завели несколько уголовных дел по нарушениям во время выборов в Народный Хурал республики, которые проходили 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба рескома КПРФ.

В партии со ссылкой на республиканский избирком сообщают, что итоги на трёх избирательных участках в округе №19 в Улан-Удэ признаны недействительными. По данным КПРФ, на этих УИКах голосование проводили по чужим паспортам. Уголовные дела заведены на трёх членов избирательных комиссий.

Напомним, в Иркутской области 9 сентября проводились выборы в Заксобрание региона. По мнению наблюдателей, серьёзных нарушений выявлено не было, облизбирком также сообщил, что поступившие жалобы не подтвердились.