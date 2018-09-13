|Политика
|14.09.2018
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В Бурятии завели уголовные дела по нарушениям на выборах в Народный Хурал
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Бурятия, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии завели несколько уголовных дел по нарушениям во время выборов в Народный Хурал республики, которые проходили 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба рескома КПРФ.
В партии со ссылкой на республиканский избирком сообщают, что итоги на трёх избирательных участках в округе №19 в Улан-Удэ признаны недействительными. По данным КПРФ, на этих УИКах голосование проводили по чужим паспортам. Уголовные дела заведены на трёх членов избирательных комиссий.
Напомним, в Иркутской области 9 сентября проводились выборы в Заксобрание региона. По мнению наблюдателей, серьёзных нарушений выявлено не было, облизбирком также сообщил, что поступившие жалобы не подтвердились.
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