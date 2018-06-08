В Черемхово расширят полномочия мэрии

Черемхово, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Устав Черемхово вносят поправки. Изменения уже одобрены на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщила начальник отдела по правовой работе администрации Ольга Харитонова, предлагаемые изменения необходимы для приведения Устава города в соответствие с федеральным законодательством. Очередной блок поправок в документ разработан на основе принятия 10 федеральных законов, регулирующих вопросы местного самоуправления. В итоге подготовлено 15 поправок, которые коснулись семи статей Устава. Они расширяют перечень полномочий органов местного самоуправления и вопросов местного значения.

Так, органам местного самоуправления предоставлено право принимать решения об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения. Расширился перечень видов деятельности, которым администрация Черемхово оказывает поддержку. К социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству добавилось волонтерство.

Кроме того, внесены поправки в отношении порядка проведения общественных обсуждений. Поправки закрепляют за муниципалитетом право участия в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов.

После публичных слушаний поправки должны быть приняты решением депутатов думы Черемхово. Вступит в силу обновленный Устав после официального опубликования с момента официальной государственной регистрации в органах юстиции.