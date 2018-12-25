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26.12.2018

В декабре состоялось первое заседание новой постоянной комиссии думы Иркутска по транспорту

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первое заседание постоянной комиссии думы Иркутска по транспорту, связи и охране окружающей среды состоялось в декабре.

Как сообщает пресс-служба думы, перед этим была утверждена численность комиссии, избраны председатель и заместитель председателя.

В комиссию вошли восемь депутатов, в том числе Анатолий Аблов, Алексей Колмаков, Алексей Боровиков, Евгений Дроков, Дмитрий Жарий, Михаил Корнев. Председателем комиссии избран депутат Алексей Савельев, заместителем – депутат Вячеслав Правенький.

На первом заседании был утвержден план работы депутатского объединения на первое полугодие 2019 года. В него вошли вопросы, касающиеся дорожно-транспортной сети, которые ранее предлагались в план комиссии по ЖКХ и транспорту.

Напомним, в ноябре 2018 года думой было принято решение разделить комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту на две. Инициативу внес председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

– В комиссию по ЖКХиТ входит самое большое число депутатов, при этом на заседаниях рассматриваются по двадцать и более вопросов. Это занимает длительное время. Разделение позволит сделать повестки менее объемными, а значит, каждому вопросу будет уделено больше внимания, – сказал спикер.

Сейчас вопросы распределены по двум новым комиссиям: по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды.

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