В день предварительного голосования в Приангарье состоялась церемония вручения партбилетов «Единой России»

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Вручение партийных билетов «Единой России» в Приангарье состоялось 26 мая, в единый день предварительного голосования, в Фонде Красноштанова.

По случаю хорошей, по-настоящему летней погоды церемония проходила прямо на улице, сообщает пресс-служба реготделения партии. Ей предшествовало выступление группы здоровья проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Зажигательный фитнес в исполнении участниц проекта никого не оставил равнодушным. Женщин встречали и провожали овациями.

Новых партийцев поздравил депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов и секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол.

– Нам с вами предстоит много работы, – сказал Сергей Сокол. – На территории Иркутской области действует 21 партийный проект, и каждый из них требует внимания. За всеми проектами стоят пожелания и наказы наших избирателей, которые мы обязаны выполнить. Кроме того, в России объявлено о 12 национальных проектах, реализацию которых курирует «Единая Россия», а значит – мы с вами.

Как сообщили в Фонде, незадолго до дня голосования заявления о вступлении в партию подали 214 человек, но в торжественную церемонию включили вручение 48 билетов.