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27.09.2018

В думе Иркутска досрочно прекратили полномочия двух депутатов

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Досрочно прекращены полномочия депутатов думы Иркутска Александра Якубовского и Ларисы Егоровой в связи с избранием их в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва. Соответствующие решения были приняты на 49-м заседании гордумы.

Напомним, выборы в областной парламент состоялись 9 сентября. Александр Якубовский прошел по областному списку «Единой России», Лариса Егорова – по общеобластному списку «Справедливой России».

Кстати, довыборов в думу проводить не будут, поскольку в 2019 году в будут избирать новый состав думы Иркутска.

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