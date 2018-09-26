|Политика
|27.09.2018
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В думе Иркутска досрочно прекратили полномочия двух депутатов
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Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Досрочно прекращены полномочия депутатов думы Иркутска Александра Якубовского и Ларисы Егоровой в связи с избранием их в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва. Соответствующие решения были приняты на 49-м заседании гордумы.
Напомним, выборы в областной парламент состоялись 9 сентября. Александр Якубовский прошел по областному списку «Единой России», Лариса Егорова – по общеобластному списку «Справедливой России».
Кстати, довыборов в думу проводить не будут, поскольку в 2019 году в будут избирать новый состав думы Иркутска.
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