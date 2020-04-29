В думе Иркутска началась процедура выборов мэра

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска на заседании 30 апреля приступили к процедуре выборов мэра областного центра.

Свои программы депутатам представят 29 претендентов на кресло градоначальника. Очередность их выступлений составлена в соответствии с количеством баллов, которые им выставила конкурсная комиссия. Каждому кандидату определено 5 минут на выступление и 10 – на ответы на вопросы депутатов.

Напомним, в тройке лидеров по итогам собеседований – вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев.

Уже представили свои программы Руслан Болотов (180 баллов), Антон Логашов (172), Вячеслав Григорьев (170), Владимир Степанов (162), Иван Лазовик (157), Анна Кондрашова (146), Виталий Матвийчук (144), Дмитрий Разумов (144), Константин Азеев (140), Владимир Друзь (133), Наталья Костенко (133) и Вячеслав Фролов (127).

Затем выступят Евгений Филатов (127), Сергей Похабов (125), Станислав Галашин (123), Сергей Беспалов (114), Надежда Наджафова (106), Антон Егерев (102), Андрей Леонов (99), Анна Романова (96), Александр Гудков (89), Сергей Сокол (89), Андрей Арженевский (88), Денис Карих (85), Иван Лебедев (75), Сергей Гагаркин (75), Алексей Сучков (71), Александр Ладога (71) и Андрей Бесменов (56).

После выступления всех кандидатов среди народных избранников проведут тайное рейтинговое голосование. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).