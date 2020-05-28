В думе Иркутска убрали одну из должностей зампреда

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Число заместителей председателя думы Иркутска сократили с четырёх до трёх. Решение было принято на заседании думы 28 мая.

С инициативой сократить должность выступил председатель думы Евгений Стекачёв. Кстати, пост четвёртого зампреда стал вакантным после того, как Евгения Стекачёва избрали новым спикером после сложения полномочий Дмитрия Ружникова. На этот пост претендовали депутаты Александр Квасов (Гражданская платформа) и Алексей Распутин (Единая Россия), но никто из них не набрал нужного количества голосов.

По словам председателя профильной комиссии думы Сергея Юдина, комиссия не рекомендовала думе упразднять должность, оставив её вакантной до сентября в связи с грядущими изменениями в структуре администрации.

– Под сомнение депутаты поставили то, что мы, порой, принимаем поспешные решения: вводим должность, устраняем. Нашим избирателям не совсем понятны все эти процессы, – прокомментировал депутат. – Мы сейчас выходим на конструктивное взаимодействие с мэрией и, возможно, эта должность станет супервостребованной.

Однако Евгений Стекачёв отметил, что на комиссии мнения депутатов разделились. Он напомнил, что пост четвёртого зампреда ввели прошлой осенью для разработки положения о выборах мэра.

– Исторически этой должности никогда не было, и мы её вводили, поскольку понимали, что в связи с новой процедурой выборов мэра нагрузка на представительный орган будет выше. Выборы мэра состоялись, и мы убедились, что тогда она действительно была нужна, – сказал Евгений Стекачёв. – По моему мнению, после этого если бы в должности была острая необходимость, один из соискателей набрал бы нужное число голосов. В итоге этого не произошло. Потому предлагаю должно устранить. Но мы в любой момент можем к ней вернуться.

В итоге депутаты поддержали инициативу спикера. Упразднена должность заместителя председателя на постоянной основе. Также в думе создали свой правовой отдел и отдел пресс-службы. До этого в аппарате представительного органа власти были только два отдела – организационный и аналитический. Руководитель аппарата Максим Абрамов отметил, что на сотрудников этих структур ложится колоссальная нагрузка, из-за чего качество работы периодически страдает. При этом до 2015 года в аппарате думы было четыре отдела.

– Все конфликты на площадке думы возникали из-за некачественной проработки вопросов, потому что когда наша позиция расходилась с позицией администрации города, все мы понимали, чем это заканчивалось, учитывая, что материалы готовил правовой отдел мэрии. Это в корне неправильно. У представительного органа областного центра должен быть свой правовой отдел, – заявил Евгений Стекачёв.