В «Единой России» 31 мая пройдет Единый день юридической помощи обманутым дольщикам

Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 20 регионах Российской Федерации 31 мая партия «Единая Россия» во второй раз проведет Единый день юридической помощи гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов, права которых нарушены.

Об этом на селекторном совещании с руководителями региональных отделений «Единой России» совместно с представителями Ассоциации юристов РФ заявил руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии по защите прав дольщиков, депутат Государственной Думы Александр Якубовский, пишет пресс-служба партии.

На прием к специалистам смогут попасть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан и Саха (Якутия), Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской, Томской, Омской, Нижегородской областей.

– Мы смогли в прошлый раз достаточно эффективно отработать механизм взаимодействия. В общей сложности к нам пришли граждане, которые представляли 25 тысяч обманутых дольщиков. Работа, которая была проведена, помогла нам эффективно помочь наладить взаимодействие как с людьми, так и помочь региональным властям понять, как правильно реагировать на эти проблемы, – сказал Александр Якубовский.

Сенатор, председатель Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии Ассоциации юристов России по градостроительному и жилищному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в России сформировано более 800 центров юридической помощи в сфере защиты дольщиков.

– Я уверена, что по итогам приемов возникнут вопросы, которые потребуют законодательного решения, – считает она.

Во время селекторного совещания на связь вышли несколько регионов. Так, представители Краснодарского края выступили с инициативой приглашения на Единый день юридической помощи не только представителей исполнительных органов власти регионов, но и представителей территориальных подразделений ФССП России и строительных компаний.

В Иркутской области 31 мая организуют пять площадок, на которых юридическую помощь по вопросам долевого строительства будут оказывать квалифицированные юристы. Так, в Иркутске в Единый день юридической помощи дольщикам, права которых были нарушены, будут открыты две площадки: по улицам Некрасова, 4 и Сухэ-Батора, 16. В Нижнеудинске заинтересованных граждан ждут по адресу: ул. Комсомольская, 9. В Усть-Куте откроется площадка на Речников, 5. Также бесплатную юридическую помощь окажут в Черемхове по адресу: ул. Ленина, 18.

Напомним, в марте этого года Единый день юридической помощи для участников долевого строительства многоквартирных домов, права которых были нарушены, прошел в 16-ти регионах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Челябинской и других.