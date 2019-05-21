В «Единой России» настаивают на увеличении федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий

Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники Форума сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, считают необходимым осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% – из региональных бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Учитывая важность государственной программы комплексного развития сельских территорий, нужно изучить возможность ее изменения – 99% финансировать из государственного бюджета, 1% – из регионального. Сегодня такая пропорция применяется при финансировании национальных проектов. Такой подход позволит всем регионам иметь равные возможности для участия в программе развития сельских территорий и даст дополнительный импульс развитию сельского хозяйства, – заявила депутат Земского собрания Бессоновского сельского поселения Белгородской области Яна Деева.

По ее мнению, в существующем проекте госпрограммы принцип финансирования предусмотрен в соотношении 95 к пяти, что существенно усложняет для ряда регионов возможность участия в госпрограмме.

Напомним, в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия». Участники форума обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина. Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий принимают более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.