В «Единой России» предлагают снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Участники дискуссионной площадки «Единой России» «Благополучие человека» выработали предложения по улучшению механизма предоставления ипотечных кредитов семьям с детьми. Резолюция будет представлена на заседании Президиума Генерального совета партии 21 марта. Об этом заявила координатор дискуссионной площадки, ректор РГСУ Наталья Починок.

В проект резолюции вошли следующие предложения: правительству РФ предлагается снизить в два раза первоначальный взнос на приобретение жилья по «детской» ипотеке, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Также необходимо уменьшить начало льготного периода для ипотечных заемщиков с двух месяцев до одного с момента обращения, предусмотреть возможность использования кредитных каникул для всех заемщиков с детьми независимо от сроков принятия законопроекта «Об ипотечных каникулах».

Кроме того, участники площадки выступают за ускорение создания финансовых инструментов для поддержки семей при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) в рамках исполнения поручения президента РФ по итогам послания Совету Федерации. В проекте резолюции говорится о необходимости предусмотреть в федеральном бюджете средства на подведение коммуникаций к объектам застройки ИЖС, возводимым на ипотечные средства.

– Сегодня на дискуссионной площадке «Благополучие человека» мы провели «нулевые чтения» по законопроекту об ипотечных каникулах и рассмотрели тему доступности ипотеки, прежде всего семейной, «детской». Она, действительно, является основой семейного благополучия и должна стать драйвером развития демографии. Семья, материнство и детство – это основополагающие ценности нашего государства. И мы должны делать все для их поддержки, о чем неоднократно говорил Владимир Путин. Сегодня вместе с участниками дискуссии – экспертами, депутатами, представителями регионов – мы обозначили проблемы и выработали конкретные предложения, которые вошли в проект резолюции, – заявила Наталья Починок.