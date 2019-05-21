В «Единой России» призвали увеличить до 70% объем возмещаемых сельхозпредприятиям затрат на производственную практику

Воронеж, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На Форуме сельских депутатов «Единой России», который проходит 21 мая в Воронеже, предложили увеличить объем возмещаемых сельхозпредприятию издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов, с 30% до 70%. Об этом сообщает пресс-служба партии.

– Согласно проекту госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на 30-процентную компенсацию от затрат, связанных с содержанием студентов, которые проходят производственную практику. Предлагаем увеличить эту цифру до 70%. Это станет реальным стимулом для фермеров и сельхозпроизводителей финансово обеспечивать прохождение студентами производственной практики, – заявила депутат Совета народных депутатов городского поселения города Бобров Бобровского муниципального района Воронежской области, директор школы Наталья Гайворонская.

По ее словам, в среднем, по данным за 2018 год, одно предприятие несет затраты на прохождение практики каждым студентом в размере 30-35 тысяч рублей. Это расходы на проезд, проживание, организацию питания, выплату зарплаты и премиальных и так далее. Вместе с тем увеличение объема возмещения средств за организацию практики повысит количество студентов, проходящих практику по своей специализации, и, следовательно, позитивно отразится на их уровне подготовки.

– Направлять студентов на практику будут не по принципу «поближе и подешевле», а туда, где обучающийся может лучше закрепить свои теоретические знания и получить действительно полезный опыт, – добавила Наталья Гайворонская.

Напомним, в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия». Участники Форума обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента России Владимира Путина. Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий принимают более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.