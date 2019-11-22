В «Единой России» проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей

Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» в ближайшее время проведут обсуждение инициативы, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок, с представителями Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн, передаёт пресс-служба партии.

Неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и увеличить стоимость этой услуги в 20 раз, считает политик.

– Очевидно, что в основе данного решения – повышение безопасности миллионов людей на дорогах. Учитывая социальную остроту проблемы предлагаем в ближайшее время провести на площадке партии круглый стол с участием представителей Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно, – сказал он.

Александр Хинштейн также отметил, что одно из предложений, с которым выступает «Единая Россия», заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не все категории водителей, а только тех, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения.

– Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать, – заключил он.

Напомним, новые правила прохождения водительских медкомиссий и повышение стоимости справки спровоцировали многочасовые очереди сразу во многих российских городах. После появления информации об очередях Минздрав отложил введение новых правил медосмотра. Изначально предполагалось, что с 22 ноября для получения справки водителям необходимо будет сдавать анализы, а стоимость документа изменится с 1 до 5-6 тысяч рублей.