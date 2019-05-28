В «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов к школам

Москва, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время летних каникул активисты «Единой России» проверят безопасность пешеходных маршрутов, ведущих к учебным заведениям, в рамках акции «Дорога к школе». Выявленные нарушения будут переданы в министерство транспорта РФ и главам регионов. С таким заявлением выступил координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщает пресс-служба партии. – Дорога – всегда место повышенной опасности, тем более, когда она находится вблизи школы, и по ней ежедневно проходят сотни юных пешеходов. Небезопасны для детей и сквозные дворы жилых домов, так как по ним постоянно ездит большое количество автотранспорта. Как правило, там нет даже тротуаров, поэтому большую часть пути ребята вынуждены идти по проезжей части. Во время школьных каникул мы проведем акцию «Дорога к школе» для того, чтобы выявить опасные участки пути и устранить их. Руководствуясь последними ГОСТами, координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие или отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах, – рассказал Владимир Афонский. Парламентарий подчеркнул, что по итогам акции будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения для школьников. – Мы будем добиваться того, чтобы для детей были обеспечены безопасные маршруты движения к школе. По итогам акции мы подготовим предложения о мерах, необходимых для оперативного устранения нарушений, которые направим в Министерство транспорта РФ и главам регионов, – пояснил координатор партпроекта. В Иркутске активисты партпроекта «Безопасные дороги» совместно с депутатами городской думы провели первый рейд и отметили три проблемных участка: два из них на бульваре Рябикова вблизи домов №47а и №27, один на Ленинградской, 75 в районе гимназии №3. Об этом рассказал региональный координатор проекта «Безопасные дороги» Сергей Тен. – Возле школы №5 отсутствует тротуар, знак «Пешеходный переход» установлен лишь на одной стороне дороги. Освещения, как и парковочных мест для автомобилей, нет. На бульваре Рябикова, 27 остановочные карманы расположены неправильно, безопасность передвижения жителей по пешеходному переходу не обеспечена, – рассказал региональный координатор проекта. Кроме того, по словам Сергея Тена, пешеходный переход учащихся до гимназии №3 по Ленинградской, 75 также не отвечает условиям безопасности. Пешеходный переход установлен не на перекресте ул. Муравьева и Ленинградская, а в отдалении от учебного заведения, что создает опасность для учащихся при проходе к гимназии. Данные о проведенной проверке активисты проекта «Безопасные дороги» передали под контроль городских депутатов. Полученная ими информация будет проанализирована и вынесена на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения и комиссии по транспорту. Все рекомендации регионального общественного совета проекта «Безопасные дороги» также будут доведены до комитета городского обустройства администрации Иркутска, об этом заверил председатель думы Иркутска Евгений Стекачев. Ежегодно федеральный проект партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» проводит в регионах страны акцию «Дорога к школе», целью которой является выявление участков дорог, опасных для детей, и пролегающих на маршрутах, ведущих к учебным заведениям. В ходе акции проводится проверка наличия/отсутствия соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения. Акция проводится через анкетирование родителей, а также в формате выездных проверок, проводимых активистами партпроекта. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: единая россия

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