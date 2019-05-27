В «Единой России» проверят состояние детских площадок по всей России, включая Иркутскую область

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - До конца июня 2019 года активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах.

Как сообщает пресс-служба партии, они проконтролируют, насколько эти площадки соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей. Информация о выявленных нарушениях будет передана в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием устранить выявленные недостатки. Об этом заявила координатор партпроекта «Народный контроль», депутат Госдумы Анна Кувычко.

– В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей. Мы будем обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры, – сказала Анна Кувычко.

Предметом проверки станут: состояние покрытия на детских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и информационных стендов о правилах пользования площадкой.

– Детские игровые площадки с горками, каруселями, качелями, скамейками, лесенками, песочницами – это неотъемлемая составляющая любого двора и парка, место отдыха и развития детей как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Они должны отвечать требованиям безопасности, обеспечивая необходимые условия отдыха и физической активности детей, – резюмировала парламентарий.

Состояние детских площадок в преддверии детских каникул к 1 июня планируют проверить в 10 муниципалитетах Иркутской области. Об этом рассказал региональный координатор проекта «Народный контроль» Владислав Буханов.

– Мы совместно с Молодой Гвардией Единой России в преддверии школьных каникул планируем посмотреть, какие площадки сегодня активно эксплуатируются. Всего хотим проверить порядка 30 детских площадок в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Сянске, Усолье-Сибирском, Куйтуне, Нукутах, Тайшете, Братске, Усть-Илимске, – отметил Владислав Буханов.

СПРАВКА:

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины.

Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.