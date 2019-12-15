В «Единой России» раскритиковали работу Минздрава Иркутской области

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предстоящую модернизацию первичного звена здравоохранения обсудили в рамках партийной дискуссии члены «Единой России» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации. Координатор дискуссионной площадки, член президиума Иркутского регионального отделения партии Алексей Распутин напомнил, что из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения на начальном периоде – на три года начиная с 2020 года – предусмотрено 150 млрд рублей, по 50 млрд в год. При этом, как ранее заявил президент Владимир Путин, после проведения экспертизы региональных программ объём ассигнований может быть скорректирован. – В настоящее время субъекты Российской Федерации приступили к формированию региональных программ модернизации первичного звена. Те солидные средства, которые будут выделяться из федерального бюджета на модернизацию, должны быть израсходованы Иркутской областью рационально, с умом. Для нашего региона предстоящая модернизация первичного звена – реальная возможность решить ключевые проблемы регионального здравоохранения, по сути находящегося в кризисе, – прокомментировал тему Алексей Распутин. Среди ключевых проблем регионального здравоохранения участник дискуссии – заместитель председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области (фракция «Единая Россия») Артём Лобков выделил три: инфраструктура, оборудование и кадры. Модернизация должна решить все эти проблемы. В повестке дискуссии – работа по разработке программы модернизации в Иркутской области. Участвовавшие в мероприятии представители регионального Минздрава не смогли ни обозначить параметров будущей программы, ни предложить конкретного решения имеющихся в региональном здравоохранении проблем, ключевой из которых являются кадры и все, что с ними связано: их профессиональная подготовка и повышение квалификации, механизмы закрепления специалистов на местах, материальная поддержка. Недоумение у участников дискуссии вызвал и подход к формированию региональной программы. Потребности, которые лягут в основу содержательной части программы, формируется на основе мнения руководителей медицинских учреждений, главных врачей, их видения ситуации. Экспертное сообщество, институты гражданского общества, органы местного самоуправления, в том числе представительные, которые наиболее полно владеют информацией о ситуации в том или ином муниципалитете, из процесса формирования потребностей исключены. То есть программа формируется в закрытом режиме, кулуарно. Оценить эффективность программы при таком подходе объективно невозможно. При этом на доработку программы у Минздрава остается всего лишь месяц. Алексей Распутин подход регионального Минздрава к формированию программы назвал формальным, выразив обеспокоенность тем, что при таком подходе могут быть упущены из виду по-настоящему важные для отдельных муниципалитетов вопросы, а проблемы в здравоохранении так и останутся нерешенными. – Судя по представленной на дискуссии информации, сегодня Иркутская область к модернизации первичного звена здравоохранения не готова. Программа кажется сырой и бесспорно нуждается в экспертной оценке. Принцип усредненного подхода – «средней по больнице температуры» – здесь, при формировании программы, недопустим. Конечная цель при модернизации первичного звена здравоохранения в регионе – не освоить федеральные средства, отправив в Москву красивый отчет, а действительно решить проблемы регионального здравоохранения, сделать так, чтобы пациенты приходили в современные комфортные амбулаторию, поликлинику, ФАП и оперативно получали там качественное лечение, – подвел итог Алексей Распутин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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