|Политика
|13.04.2020
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В «Единой России» рассказали, как направить обращение депутату Государственной Думы
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Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.
В Конституции РФ закреплено право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Так как сейчас личные контакты ограничены, можно обращаться дистанционно, сообщает пресс-служба партии.
Есть несколько способов, которыми можно направить свое обращение в Государственную Думу, не посещая приемную:
Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме электронного документа, без рассмотрения сути обращения передаются непосредственно депутату, которому оно адресовано.
Ответ на ваше обращение либо уведомление о его переадресации направляется по адресу электронной почты, указанному вами в обращении.
Также можно направить вопрос, касающийся сферы ведения Государственной Думы. Так, граждане отправляют отклики на рассматриваемые и принятые законопроекты, предложения о внесении изменений в действующее законодательство. Таким образом, вы можете напрямую высказать свою позицию по той или иной законодательной инициативе.
Важно правильно составить сам запрос, чтобы работа по нему прошла наиболее быстро и эффективно.
Обязательно нужно указать:
Направление обращения в электронном виде конкретному депутату можно сделать без авторизации на сайте приемной, но тогда вы не сможете отслеживать стадии обработки отправленных данных. Создание личного кабинета позволит вам получать информацию о статусе вашего обращения.
Срок предоставления ответа на правильно составленное обращение – 30 дней с момента его регистрации. Ответ на письменное обращение будет направлен на указанный в нем почтовый адрес.
Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Государственной Думы и ее должностных лиц, направляются соответственно в федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению которых относится решение обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этих авторов обращений.
Если текст вашего обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, о чем вам будет сообщено в течение семи дней со дня регистрации обращения.
Информацию о рассмотрении письменных обращений и запросов можно получить по телефону:
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