В «Единой России» рассказали, как направить обращение депутату Государственной Думы

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно. В Конституции РФ закреплено право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Так как сейчас личные контакты ограничены, можно обращаться дистанционно, сообщает пресс-служба партии. Есть несколько способов, которыми можно направить свое обращение в Государственную Думу, не посещая приемную: отправить по почте на адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1;

отправить обращение через интернет-приемную.

Обращения можно направить как конкретным депутатам, так и во фракции.

Электронное обращение https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/ . Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме электронного документа, без рассмотрения сути обращения передаются непосредственно депутату, которому оно адресовано. Ответ на ваше обращение либо уведомление о его переадресации направляется по адресу электронной почты, указанному вами в обращении. Алексей Красноштанов https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=99112789

Николай Николаев https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=99112817

Сергей Сокол https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=1055918

Сергей Тен https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=99112007

Андрей Чернышев https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=99112881

Александр Якубовский https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/?d=1055905 Также можно направить вопрос, касающийся сферы ведения Государственной Думы. Так, граждане отправляют отклики на рассматриваемые и принятые законопроекты, предложения о внесении изменений в действующее законодательство. Таким образом, вы можете напрямую высказать свою позицию по той или иной законодательной инициативе. Важно правильно составить сам запрос, чтобы работа по нему прошла наиболее быстро и эффективно. Обязательно нужно указать: в письменном обращении: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, поставить личную подпись и дату;

в электронном обращении: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной форме.

К обращениям можно приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить их по почте.

Четко укажите суть предложения или жалобы, какие права и интересы нарушены. Направление обращения в электронном виде конкретному депутату можно сделать без авторизации на сайте приемной, но тогда вы не сможете отслеживать стадии обработки отправленных данных. Создание личного кабинета позволит вам получать информацию о статусе вашего обращения. Срок предоставления ответа на правильно составленное обращение – 30 дней с момента его регистрации. Ответ на письменное обращение будет направлен на указанный в нем почтовый адрес. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Государственной Думы и ее должностных лиц, направляются соответственно в федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению которых относится решение обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этих авторов обращений. Если текст вашего обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, о чем вам будет сообщено в течение семи дней со дня регистрации обращения. Информацию о рассмотрении письменных обращений и запросов можно получить по телефону: 8 (495) 629–68–27

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