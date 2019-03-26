В «Единой России» рассмотрят дело партийца, допустившего вопиющие высказывания в соцсетях о выборах в Усть-Илимске

Усть-Илимск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Персональное дело партийца, допустившего вопиющие высказывания в соцсетях о выборах в Усть-Илимске, рассмотрят на специальной комиссии в исполкоме «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партии, в социальных сетях появился пост члена «Единой России» Владимира Иващенко, в котором он в резкой форме высказывал свое отношение по итогам выборов мэра Усть-Илимска.

В связи с этим Иркутское региональное отделение ВПП «Единая Россия» считает нужным подтвердить ранее высказанную позицию по этому вопросу: партия с уважением относится к выбору жителей Усть-Илимска. Любые комментарии на эту тему, которые выражают отдельные члены партии, являются их сугубо частным мнением, не имеющим ничего общего с позицией «Единой России».

Тем не менее, партия намерена дать жесткую оценку хамским высказываниям Владимира Иващенко. Его действия вызвали резкое осуждение членов партии. Персональное дело Владимира Иващенко будет рассмотрено в региональном исполкоме партии на специальной комиссии, созданной по поручению секретаря ИРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, досрочные выборы мэра Усть-Илимска прошли 24 марта. Анна Щёкина набрала 44% голосов, на втором месте – Сергей Зацепин от «Единой России» с 37,4%.