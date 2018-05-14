|Политика
|15.05.2018
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В «Единой России» стартовал прием заявок на онлайн-голосование в рамках праймериз
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РФ, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 15 мая начинается подача заявок на голосование в рамках предварительного голосования «Единой России» в режиме онлайн через сайт
– Масштаб нашей страны, стремительное развитие технологий – все это говорит о необходимости внедрения формы электронного голосования при проведении предварительного голосования во всех регионах страны. В этом плане партия старается идти в ногу со временем, используя самые современные информационные технологии при организации ключевых внутрипартийных процедур. Сегодня заявку на такое голосование можно подать на специальном сайте epg.er.ru в разделе «Принять участие в электронном голосовании», – рассказал замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.
По его словам, все избиратели получат возможность проголосовать онлайн. Для этого нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации. Для каждого, внесенного во «Всю Россию» и заполнившего анкету-заявку на онлайн-голосование, автоматически будет создан личный кабинет. Аналогично нужно поступить тем, чьи данные внесены в информационную систему «Мобилизация». Если же пользователь не зарегистрирован ни в одной из этих систем, то он заполняет анкету на сайте, после чего с ним свяжутся специалисты колл-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении Партии для заполнения анкеты. После этой процедуры у пользователя появляется личный кабинет, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Евгений Ревенко указал на то, что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования. При этом проголосовать пользователь может только один раз и только по региону своей прописки, а изменить результаты голосования будет нельзя.
– Таким образом, мы обеспечиваем четкость и прозрачность процедуры голосования по принципу «один голос – один кандидат». Повторное голосование или голосование не по прописке будет исключено, – подчеркнул замсекретаря Генсовета ЕР.
Также он сообщил, что 2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать 3 июня в единый день предварительного голосования повторно.
– После закрытия участков в 20.00 будут выведены протоколы электронного голосования, которые будут включены в общий подсчет результатов, – заключил Евгений Ревенко.
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