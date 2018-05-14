В «Единой России» стартовал прием заявок на онлайн-голосование в рамках праймериз

РФ, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 15 мая начинается подача заявок на голосование в рамках предварительного голосования «Единой России» в режиме онлайн через сайт epg.er.ru . Оно будет проходить с 28 мая по 1 июня. – Масштаб нашей страны, стремительное развитие технологий – все это говорит о необходимости внедрения формы электронного голосования при проведении предварительного голосования во всех регионах страны. В этом плане партия старается идти в ногу со временем, используя самые современные информационные технологии при организации ключевых внутрипартийных процедур. Сегодня заявку на такое голосование можно подать на специальном сайте epg.er.ru в разделе «Принять участие в электронном голосовании», – рассказал замсекретаря Генсовета партии Евгений Ревенко. По его словам, все избиратели получат возможность проголосовать онлайн. Для этого нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации. Для каждого, внесенного во «Всю Россию» и заполнившего анкету-заявку на онлайн-голосование, автоматически будет создан личный кабинет. Аналогично нужно поступить тем, чьи данные внесены в информационную систему «Мобилизация». Если же пользователь не зарегистрирован ни в одной из этих систем, то он заполняет анкету на сайте, после чего с ним свяжутся специалисты колл-центра для приглашения на встречу в местном или региональном отделении Партии для заполнения анкеты. После этой процедуры у пользователя появляется личный кабинет, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Евгений Ревенко указал на то, что возможность проголосовать онлайн будет доступна строго в дни электронного голосования. При этом проголосовать пользователь может только один раз и только по региону своей прописки, а изменить результаты голосования будет нельзя. – Таким образом, мы обеспечиваем четкость и прозрачность процедуры голосования по принципу «один голос – один кандидат». Повторное голосование или голосование не по прописке будет исключено, – подчеркнул замсекретаря Генсовета ЕР. Также он сообщил, что 2 июня списки проголосовавших избирателей будут переданы в счетные комиссии, что лишит их возможности проголосовать 3 июня в единый день предварительного голосования повторно. – После закрытия участков в 20.00 будут выведены протоколы электронного голосования, которые будут включены в общий подсчет результатов, – заключил Евгений Ревенко. СПРАВКА: В 2018 году пройдут 77 кампаний в 49 субъектах РФ. В 21 регионе – выборы высших должностных лиц, в 16 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 12 – кампании по избранию депутатов административных центров, в семи – выборы глав административных центров, а также 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 26 700 мандатов. Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Единый день предварительного голосования «Единой России» пройдет 3 июня. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы

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