В «Единой России» заявили о предвыборной агитации в день голосования в двух муниципалитетах Боханского района

Боханский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предвыборную агитацию в единый день голосования за действующего мэра проводят в двух муниципалитетах Боханского района. О фактах нарушений в день выборов сообщили наблюдатели от партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба реготделения политической организации.

Первый инцидент произошел в селе Тараса Боханского района. Там, по словам наблюдателей, два сотрудника районной администрации сегодня, 8 сентября, около 12:00 проводили предвыборную агитацию среди сельских жителей. Населению навязывали необходимость голосовать за действующего мэра района Сергея Серёдкина, выдвинутого КПРФ.

Второй факт предвыборной агитации за действующего мэра в день выборов зафиксирован жителями и наблюдателями около 13:00 в селе Буреть. Как сообщается в жалобе, поданной в территориальную избирательную комиссию, глава села Буреть Александр Ткач проводил предвыборную агитацию посредством телефонных звонков жителям.

Соответствующие жалобы на имя председателя Боханской ТИК приняты в работу. Территориальная избирательная комиссия передала обращение в районный отдел полиции.