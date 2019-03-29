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30.03.2019

В ЕР требуют сохранить укороченную рабочую неделю для жительниц сельской местности

Москва, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. Этого нельзя допустить, заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Государственной думы Владимир Плотников.

– В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматривается инициатива об отмене укороченной рабочей недели для сельских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность, – подчеркнул Владимир Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян.

– Сейчас идет работа над специальной программой по комплексному развитию сельских территорий, уже в следующем году резко возрастет финансирование социальной сферы села, – отметил координатор партпроекта. – Увеличение рабочих часов коснется практически каждой сельской семьи. Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство.

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