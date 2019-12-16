В Госдуме в декабре при участии депутата Андрея Чернышёва приняли ряд важных законопроектов

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличение уровня минимального размера оплаты труда, возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, отмена «банковского роуминга», упрощение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки. При непосредственном участии депутата от Иркутской области Андрея Чернышёва в Государственной Думе в декабре приняли ряд важных законопроектов.

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о повышении со следующего года уровня минимального размера оплаты труда. МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 тысяч 130 рублей. Законом также предусматривается, что ежегодно устанавливаемый с 1 января МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и превышать его.

Принят закон о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита. Это позволит россиянам, в случае погашения потребительского кредита, требовать возврата части страховой премии за неистекший период.

В России отменяется «банковский роуминг». Закон об исключении комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами принят в окончательном чтении. Изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие компенсации, выплачиваемые обманутым дольщикам, от НДФЛ. Раньше люди должны были заплатить с этих средств 13%.

В третьем чтении приняты поправки в закон «О государственной социальной помощи», регулирующие порядок информирования граждан о мерах социальной защиты и поддержки.

– К сожалению, далеко не все люди знают о положенных им льготах и выплатах, не каждый может самостоятельно найти эти сведения, – отметил депутат Государственной Думы от Приангарья Андрей Чернышёв. – Сейчас в России формируется единый механизм информирования граждан с помощью создания call-центра, сайта «Госуслуги» или при обращении в уполномоченные органы власти. Это поможет людям своевременно получать информацию о порядке, месте и условиях получения льгот и компенсаций как региональных, так и федеральных.