Москва, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ внесен законопроект о налоговых льготах для пострадавших от ЧС и терактов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Законопроект вынесен правительством РФ 13 сентября и предусматривает освобождение от обложения налогом средств, полученных жертвами стихийных бедствий, ЧС и терактов. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

– Целью законопроекта является освобождение от обложения НДФЛ в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей в связи с указанными событиями в виде помощи указанным лицам, – сказано в пояснительной записке.

Причем, как подчеркивают авторы законопроекта, такие доходы должны быть освобождены от налогов «независимо от их источников».

Также законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.