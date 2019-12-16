В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, визит начался с посещения спецподразделений управления Росгвардии по Иркутской области.

Вместе с начальником управления генерал-майором полиции Алексеем Сапожниковым они проверили условия размещения личного состава СОБР, ОМОН и оценили готовность сотрудников Росгвардии к выполнению повседневных и служебно-боевых задач, пообщались с командирами и личным составом в отрядах.

Заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии детально разобрал проблемные вопросы, оценил уровень транспортного и материального обеспечения подразделений, обсудил вопросы дальнейшего совершенствования деятельности территориального управления и определил векторы перспективного развития в 2020 году.