В Иркутск с рабочим визитом прибыл глава сибирского МКС «Единой России» Виктор Зубарев

Иркутск, 27.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск 25 мая с рабочей поездкой приехал руководитель Межрегионального координационного совета (МКС) партии «Единая Россия» по СФО, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил советник генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол.

Виктор Зубарев, Сергей Сокол и секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка обсудили, как идёт реализация партийных проектов в регионе. Это программы «Здоровое будущее», «Новая школа», «Старшее поколение», «Детский спорт».

Напомним, Сергей Сокол намерен участвовать в выборах в Законодательное собрание Иркутской области, которые будут проходить в сентябре 2018 года. Он также пройдёт процедуру внутрипартийного голосования «Единой России». Сергей Сокол планируется представлять интересы Иркутской региональной группы №3.