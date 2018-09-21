В Иркутске 22 сентября профсоюзы выступят против пенсионной реформы

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское Профобъединение 22 сентября проведёт очередной митинг против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие пройдёт с 12.00 до 13.00 на площади 50-летия Октября у кинотеатра «Баргузин».

На этой же площадке, напомним, выступят и коммунисты. Также протестные акции пройдут в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и других городах Иркутской области.

Напомним, в Госдуму летом внесли законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Начало повышения намечено на 2019 год. При этом в конце августа 2018 года президент РФ Владимир Путин высказал собственные предложения относительно этой реформы. Так, вместо увеличения пенсионного возраста для женщин до 63 лет он предложил увеличить его только до 60 лет.​ Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей, согласно инициативе главы государства, получат многодетные матери. Госдума уже приняла в первом чтении президентский законопроект.