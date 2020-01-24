В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ

Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.

Напомним, Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

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Мероприятие состоится 30 января в 15:00 по адресу: Иркутск, улица Сухэ-Батора, 16.