|Политика
|24.01.2020
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В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по изменениям в Конституцию РФ
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Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января пройдут публичные слушания по обсуждению положений Послания президента Владимира Путина и законодательных инициатив по изменениям в Конституцию РФ. Их организует Общественная палата Иркутской области.
Напомним, Госдума на пленарном заседании 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
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