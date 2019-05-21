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21.05.2019

В Иркутске единороссы рассмотрели несколько обращений от горожан

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональная общественная приемная «Единой России» 20 мая провела прием населения в Ленинской и Свердловской районных организациях Совета ветеранов.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, группа жильцов многоквартирного дома по ул. Севастопольская с 2008 года пытается решить вопрос ремонта торцевых стен, которые разрушаются из-за конструктивных особенностей домов этой серии. На сегодняшний день несколько вариантов решения проблемы их не устраивают, поэтому подготовленное ими письменное обращение будет тщательно изучено, а запрос по нему – направлен в уполномоченные органы власти.

Жильцы еще одного многоквартирного дома, расположенного неподалеку от помещения Совета ветеранов, попросили оказать содействие в благоустройстве придомовой территории, ликвидации сточных вод, скопившихся в подвале. Вопрос также находится в работе у депутата думы Иркутска, представляющего интересы избирателей этого округа. К слову, просьбы о благоустройстве звучали во время приема и от жильцов других многоквартирных домов.

Неравнодушная женщина обратилась в интересах трех детей-сирот, чьи права были нарушены при переселении из аварийного жилья. Она пояснила, что бывшая опекун не исполняет решение суда от 2015 года, постановившего вселить их и не чинить им препятствия в пользовании. В связи с этим автору обращения надлежит повторно обратиться к приставам. По словам заявительницы, в новой квартире проживают в том числе и люди, не имеющие регистрации, поэтому требуется вмешательство участкового уполномоченного, о чем автор обращения была проинформирована.

В сложной ситуации оказалась женщина, проживающая в муниципальном жилье по улице Шахтерская. Она хотела бы приватизировать квартиру, но, по ее словам, ее брат не только не желает давать согласия (впрочем, это – его право), но и накопил долг по оплате, поскольку проживает со своей семьей в другом жилье и никаких обязательств по содержанию не признает. Заявительнице рекомендовали обратиться в органы местного самоуправления для решения вопроса о взыскании долга, а также признании утратившим право пользования в судебном порядке.

Прозвучали и вопросы об услугах по вывозу и переработке ТКО. Людей интересовали порядок начисления оплаты, ее возможное уменьшение, а также льготы по оплате. Все необходимые разъяснения были даны в ходе приема.

Вопрос присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» стал поводом для подготовки письменного обращения. Только так можно получить сведения, подтверждающие факт принятия решения о награждении в 1973 году одной из сотрудниц «Иркутского завода радиоприемников» знаком «Победитель социалистического соревнования», дающего право претендовать на звание ветерана труда.

Кстати, два обращения были разрешены положительно. Оба они касались приема граждан узкими специалистами поликлиники по месту жительства.

В Совете ветеранов Свердловского округа Иркутска перед сотрудниками РОП ПП были обозначены вопросы предоставления помещений для работы первичных организаций, оплаты жилищных и коммунальных услуг, отлова бродячих собак, необходимости строительства нового здания поликлиники №5, направления на лечение в «Дорожную клиническую больницу». Также в ходе приема обсуждали работу депутатов с избирателями в некоторых округах, благоустройства контейнерной площадки для ТКО, вопросы взаимодействия собственников аварийного жилья и компании-застройщика по определению выкупной цены либо предоставления новых квартир.

Все обращения были приняты в работу общественной приемной для дальнейшего разрешения с участием уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления.

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