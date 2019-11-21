В Иркутске начала работу 23-я сессия Законодательного Собрания

Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 23-я сессия Законодательного собрания Иркутской области под руководством спикера Сергея Сокола. В работе сессии принимают участие 38 депутатов.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, традиционно сессия началась с вручения почетных грамот Законодательного собрания.

Всего в повестку сессии включено более 30 вопросов. В частности, парламентарии рассмотрят проекта закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Также депутаты обсудят ряд других инициатив в сфере бюджетного законодательства, в частности, изменения в закон «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и закон «О транспортном налоге», законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В социальной сфере важнейшими вопросами станут проекты законов, касающиеся обеспечения школьников горячим питанием. Так, во втором чтении будут рассмотрены законопроекты, предусматривающие обеспечение бесплатным питанием в школах детей-инвалидов, внесенные депутатами Сергеем Соколом, Кузьмой Алдаровым, Ириной Синцовой, Ларисой Егоровой, Георгием Любенковым. В первом чтении планируется рассмотреть изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», которым предусмотрено обеспечение бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста.

Кроме того, в рамках сессии состоится муниципальный час на тему «Об исполнении органами местного самоуправления полномочий в области обращения с безнадзорными животными» и правительственный час «О совершенствовании оказания онкологической помощи в Иркутской области».