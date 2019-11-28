В Иркутске обсудили практику применения антикоррупционного законодательства в регионе

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Практику правоприменения закона Иркутской области о подаче сведений о доходах и расходах муниципальными служащими обсудили в региональном парламенте за круглым столом.

Открывая обсуждение, председатель комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Виктор Побойкин обозначил сложность применения этого закона в отдаленных территориях.

– Нам с вами тут, возможно, кажется, что ничего сложного нет в том, чтобы съездить в банк, взять выписки, заполнить форму представления сведений. Но в сельских поселениях, которые удалены и от административного центра, и от банков, и от отделений ГИБДД с этим зачастую возникают большие трудности. Особенно непросто это дается немолодым депутатам, уважаемым людям, избранным в думы. При этом почти все сельские депутаты работают на непостоянной основе, то есть не получают заработную плату за исполнение депутатских полномочий, – сказал он.

Региональный закон о представлении сведений о доходах и расходах был издан 7 ноября 2017 года. Сейчас в регионе стартует уже третья декларационная кампания.

Заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Иркутской области Александр Ларионов рассказал, что за 2017 год в регионе представили неполные сведения о доходах – своих или родственников – 337 муниципальных служащих. По данным за 2018 год это количество значительно сократилось, составив 198 человек. Он пояснил, что у правительства Иркутской области нет прямых рычагов воздействия в таких случаях, поэтому списки обычно направляются в облпрокуратуру.

– Есть судебная практика, она в Российской Федерации разная, единого подхода нет. Мы пока что решили идти по пути обжалования действий дум муниципальных образований, – пояснил Александр Ларионов.

Из недавних примеров тому – решение Усть-Кутского городского суда, который удовлетворил иск губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий депутата думы Усть-Кута Олега Калашника.

– В последнее время вступили некоторые изменения в региональный закон. Если ранее был предусмотрен только один вид наказания – досрочное прекращение полномочий, – то теперь, если искажение сведений несущественное, есть варианты, например, вынесение предупреждения депутату, – отметил Александр Ларионов.

Определять существенность искажения сведений предполагается по критериям, разработанным в Минтруда РФ.

– Обязать конкретный муниципальный представительный орган власти принять конкретное решение мы, конечно, не можем. Но если суд признает какое-то действие думы незаконным, то в этом случае указывается способ, каким образом необходимо исправить нарушение закона, – сказал представитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора.

Как подчеркнула прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Иркутской области Анна Урусова, чаще всего непредставление сведений о доходах связано с тем, что люди не указывают информацию о закрытых потребительских кредитах.

– Несмотря на то, что кредитные обязательства выполнены, сам счет в банке остается. Люди считают, что раз кредит закрыт, то его уже и не существует, но это не так, – пояснила прокурор.

По итогам обсуждения Виктор Побойкин поблагодарил участников круглого стола и выразил уверенность в том, что совместная работа, в том числе просветительская, позволит в дальнейшем снизить число нарушений.

Напомним, антикоррупционные чистки в муниципалитетах начались с 2018 года. Одним из самых ярких событий стало лишение мандата депутата думы Иркутска шестого созыва Сергея Юдина. С начала этого года городской думой уже обсуждались требования главы региона лишить мандатов Григория Резникова, Александра Панько, Ивана Гущина. Тогда парламентарии областного центра заподозрили Сергея Левченко в попытке дестабилизировать работу представительного органа. Кроме того, глава региона требовал досрочного прекращения полномочий ряда депутатов и глав других муниципальных образований региона.