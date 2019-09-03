В Иркутске оппозиционер предстанет перед судом за проведение одиночных пикетов

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено административное дело в отношении волонтера штаба сторонников Алексея Навального Захара Сарапулова. Его обвиняют в повторной организации несогласованного публичного мероприятия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук».

– Допрос состоится 3 сентября, суд, скорее всего, в тот же день, – написал он. – Что грозит? До 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей. За что? Призвал иркутян выходить 10 августа в одиночные пикеты в поддержку независимых кандидатов и против полицейского произвола. И сам вышел в пикет у Бабра, соответственно.

Напомним, Захара Сарапулова уже не раз привлекали к административной ответственности. В частности, в мае 2018 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию несанкционированного шествия по городу. По словам самого оппозиционера, дела на него заводили около 10 раз.