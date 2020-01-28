В Иркутске открылась сессия Законодательного собрания региона

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января открылась очередная сессия Законодательного собрания Приангарья.

В начале заседания присутствовал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. В начале сессии он выступил перед депутатами. В частности, глава региона рассказал о сложной ситуации в лесном комплексе.

– Я намерен провести в нем финансово-экономический аудит, – заявил Игорь Кобзев. – Прошу делегировать группу депутатов для участия в процессе – в камеральных проверках и так далее.

Также он предложил поторопиться с награждением ветеранов ВОВ, а не оттягивать до 9 мая:

– Этих людей осталось мало, могут не все дожить до Дня Победы – давайте все сделаем в начале февраля.

Также он предложил всем депутатам принять участие в предстоящем заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.

Также глава региона сообщил, что в ближайшие дни вылетает в Москву, где состоится встреча с министром спорта РФ. Врио намерен обсудить с ним вопросы финансирования строительства бенди-центра в Иркутске, которое сейчас ведется только за счет областного бюджета, а «это неправильно – ведь объект имеет международное значение». Также проблемные вопросы региона Игорь Кобзев во время поездки в Москву намерен обсудить с министрами сельского хозяйства, строительства, природных ресурсов, образования.

На следующей сессии глава региона пообещал предоставить более развернутый отчет о своей деятельности с момента назначения.