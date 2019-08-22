В Иркутске отметили 350-летие национального российского триколора

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Утром 22 августа колонна из десяти автомобилей с государственными флагами России проехала по большинству районов Иркутска.

Организаторами и участниками автопробега с национальным триколором в Иркутске стали партийцы и сторонники «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения партии. Цель мероприятий – популяризация государственного праздника.

Во второй половине дня прошел митинг, также приуроченный к празднованию 350-летия государственного флага РФ. В нем приняли участие гости и жители города, сторонники и партийцы «Единой России». Участники отметили значимость государственной символики, необходимость хранить знания об истории своего отечества и важность патриотического воспитания молодежи.

Отметим, что во всех муниципальных образованиях Иркутской области партийцы и сторонники «Единой России» также провели праздничные мероприятия, митинги, акции и конкурсы, приуроченные ко Дню государственного флага России. Партия «Единая Россия» ежегодно организует автопробег с государственным триколором вот уже 11 лет. К примеру, в прошлом году, вместе с иркутянами в нем приняли участие партийцы Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхова и Тулуна.

Напомним, День Государственного флага учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и отмечается 22 августа. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства и впервые был поднят над первым русским кораблем «Орел». Каждый из трех цветов имеет свое значение: белый – свобода и независимость, синий – вера и духовность, красный – державность. 22 августа 1991 года он был восстановлен как исторический трехцветный флаг России.