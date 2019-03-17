В Иркутске отметили пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Пятилетие воссоединения России, Крыма и Севастополя отметили 18 марта торжественными мероприятиями в Иркутске, сообщает пресс-служба регпарламента.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол подчеркнул, что возвращение Крыма в состав России стало серьезным событием в новейшей истории России.

– Пять лет назад жители полуострова показали всему миру настоящий пример демократии, гражданской активности и мужества, – сказал спикер.

Выступая на торжественном митинге, Сергей Сокол поделился своими впечатлениями:

– Мои родители жили в Севастополе. Уехав из него, они с болью в сердце переживали все, что происходило в Крыму в 1990 и 2000 годах. Это событие для нас, как и для большинства жителей нашей страны, нашей области стало не просто хорошей новостью. Оно объединило нас, вызвало патриотические чувства и гордость за нашу страну.

Председатель также подчеркнул, что за пять лет в Крыму много сделано, полуостров получил мощный импульс для дальнейшего роста. Сейчас активно развивается энергетика, туризм и другие отрасли. Знаковым событием для всей страны стал запуск моста через Керченский пролив.

– Иркутскую область и Крым связывают крепкие партнёрские отношения, и это плодотворное сотрудничество год от года будет только крепнуть и развиваться. Мы, депутаты Законодательного собрания, обязательно будем делать все для этого возможное, – сказал спикер. Он поздравил всех присутствующих с пятой годовщиной «крымской весны», пожелал счастья, мира и благополучия.

Также на сквере имени Кирова в честь крымской весны состоялся праздничный концерт.