Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске появились 27 билбордов с фотографиями юных спортсменов. Популяризация спортивных достижений детей реализуется в рамках федерального партпроекта «Герои с нашего двора», сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».

В марте этого года на заседании регионального общественного совета проекта «Детский спорт» председатель совета Яков Миндрулев пообещал в ближайшее время реализовать федеральный партийный проект «Герои с нашего двора» в Иркутске. 15 мая на улицах города появились первые баннеры с изображением детей, которые достигли результатов в городских, областных, всероссийских или международных спортивных соревнованиях. Помимо фотографий на рекламных конструкциях города рассказывается о достижениях юных спортсменов.

Председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт» назвал проект «Герои с нашего двора лучшей» на сегодняшний момент практикой реализации партийного проекта. По его словам, уже проведена немалая работа, от поиска героев и съемок в фотостудии до размещения баннеров на улицах города.

– На сегодняшний в Иркутске размещены 27 билбордов с портретами спортсменов. Но мы на этом не остановимся. Наша цель – познакомить иркутян и жителей области с 50 спортсменами Иркутска и 350 спортсменами всего Приангарья, – рассказал Яков Миндрулев.

Как сообщил председатель общественного совета проекта «Детский спорт», проект «Герои с нашего двора» в Иркутске получил большую поддержку жителей города и депутатов. В планах – расширить границы проекта на всю территорию Иркутской области.

В рамках проекта предусмотрено проведение соревнований по дворовым видам спорта, популяризация достижений юных спортсменов в средствах массовой информации и общественном пространстве, помощь молодых талантам в самореализации, отмечают в реготделении ЕР.

Напомним, проект «Герои с нашего двора» зародился в Новосибирске два года назад. По словам автора идеи, регионального координатора партийного проекта «Детский спорт» Александра Борматова, проект создавался, «чтобы дети больше интересовались здоровым образом жизни, меньше проводили времени за компьютерными играми, общались, росли целеустремленными».

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.