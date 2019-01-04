ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Политика
04.01.2019

В Иркутске прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы

Иркутск, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 января прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Как сообщают инициаторы акции, пикеты приурочены ко «Дню людоеда» – такое название носит всероссийская протестная акция, приуроченная к дате принятия пенсионной реформы – 3 октября, и проводимая в третье число каждого месяца.

3 января иркутские активисты общественного движения «Суть времени» вместе с поддержавшими их гражданами провели одиночные пикеты против пенсионной реформы. На плакатах были лозунги: «Голосовал за пенсионку – проголосовал против народа», «Конституционный суд – отмени пенсионку», «Президент, ответь гражданам на 1000000 живых подписей против пенсионной реформы». Одиночные пикеты были выставлены в 130 квартале и на сквере имени Кирова.

Аналогичные протестные акции прошли более чем в трех десятках городов России.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске