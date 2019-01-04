В Иркутске прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы

Иркутск, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 января прошли одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Как сообщают инициаторы акции, пикеты приурочены ко «Дню людоеда» – такое название носит всероссийская протестная акция, приуроченная к дате принятия пенсионной реформы – 3 октября, и проводимая в третье число каждого месяца.

3 января иркутские активисты общественного движения «Суть времени» вместе с поддержавшими их гражданами провели одиночные пикеты против пенсионной реформы. На плакатах были лозунги: «Голосовал за пенсионку – проголосовал против народа», «Конституционный суд – отмени пенсионку», «Президент, ответь гражданам на 1000000 живых подписей против пенсионной реформы». Одиночные пикеты были выставлены в 130 квартале и на сквере имени Кирова.

Аналогичные протестные акции прошли более чем в трех десятках городов России.