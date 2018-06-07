Иркутск, 8.06.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске прошло заседание Регионального политического совета "Единой России". В повестку было включено 11 вопросов, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.

Перед началом заседания секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке и проведении предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от ЕР кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва.

Политсовет утвердил список кандидатов общеобластной части областного избирательного округа на выборах депутатов областного парламента для последующего выдвижения от ИРО ЕР. В него вошли: секретарь Иркутского регионального отделения «Единой России», спикер областного парламента Сергей Брилка; советник генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Сергей Сокол; генеральный директор – вице-президент Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация «Иркут» Александр Вепрев.

После доклада Геннадия Нестеровича, Региональный политсовет, признав предварительное голосование по определению кандидатуры на должность мэра муниципального образования Куйтунский район не состоявшимся, принял решение о его повторном проведении по третьей модели в срок до 1 июля.

Политсовет также принял решение о возложении полномочий секретаря Тулунского городского местного отделения на Елену Абрамову.