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04.05.2018

В Иркутске проведут очередную акцию сторонников Алексея Навального

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский штаб оппозиционера Алексея Навального 5 мая присоединится к всероссийской акции за свои гражданские права «Он вам не царь». Об этом сообщается на странице организации в соцсети «Фейсбук». Мероприятие проводят в преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина, намеченной на 7 мая.

Акцию в Иркутске проведут уже на традиционном месте для мероприятий сторонников Навального – на площади 50-летия Октября у кинотеатра «Баргузин». По словам организаторов, мероприятие согласовано. Главный посыл акции – потребовать от властей «перестать игнорировать тех, кто не выбирал на новый срок Владимира Путина».

Также во время акции участники выступят за «право быть гражданами своей страны», в очередной раз потребуют борьбы с коррупцией, а также «оставить в покое интернет» и прекратить поддерживать цензуру.

Как сообщает Тайга.инфо, сторонники Алексея Навального заявили шествия и митинги «За право быть гражданином России» в столицах 10 регионов Сибири. Однако в большинстве городов им предложили занять отдалённые площадки.

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