В Иркутске состоялся Единый день приема родителей дошкольников

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партпроекта «Новая школа» в региональной общественной приемной «Единой России» в День дошкольного работника, 27 сентября, состоялся Единый день приема родителей детсадовцев. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского реготделения партии. Прием граждан вела председатель Общественного совета по реализации партийного проекта «Новая школа» Ирина Щербакова, а также начальник отдела развития дошкольного образования ДО КСПК администрации Иркутска Ольга Борзых и представитель министерства образования Иркутской области Ирина Лебедева. Четверо из обратившихся заявителей сменили место жительства, и теперь, проживая в другом районе, а то и муниципальном образовании, по ряду объективных причин не могут устроить детей в дошкольные образовательные учреждения. Первая заявительница, переехав из села Мамоны Иркутского района, хотела бы определить ребенка в детский сад №101 Иркутска, но свободных мест там нет. Ольга Борзых, отвечая на вопрос, подчеркнула, что в соответствии с федеральным законодательством об образовании, полномочия по комплектованию дошкольных учреждений осуществляют органы местного самоуправления, и, как такового понятия «обмен местами в детсадах», ошибочного применяемого родителями, в законе не существует. Проблема, на самом деле, имеет комплексный характер, и изменение действующего федерального законодательства – работа субъектов правотворческой инициативы. Тем не менее, обращение было принято в работу и по итогам рассмотрения будет дан ответ. Молодая мама из микрорайона Луговое в поселке Маркова Иркутского района переехала в микрорайон Университетский областного центра, и теперь своего сына планирует привозить в детсад №77 Иркутска. Она уже подала документы на рассмотрение через МФЦ в начале сентября, и, как пояснили принимавшие ее специалисты, действительно, должна получить ответ в течение 20 рабочих дней. Временной альтернативой может стать кратковременное пребывание (на половину дня) ребенка в ближайшем детском саду. Пожилая женщина обратилась в интересах своего внука по вопросу его перевода из детсада, расположенного во Втором Иркутске, в учреждение поближе к новому месту жительства родителей мальчика, в районе микрорайона Солнечный. Ей рекомендовано довести до сведения законных представителей ребенка информацию о том, что после 1 октября 2018 года необходимо уточнять наличие свободных мест в детских садах, куда были выданы направления детям, живущим рядом с детскими садами. Точно такую же помощь консультационного характера получила и жительница села Александровское Боханского района, перебравшаяся в Иркутск, где работает постоянно. Самая развернутая консультация была дана, как она сама представилась, «многовнучной бабушке». Ее дочь, многодетная мама, воспитывая своих детей, двое из которых – с ограниченными возможностями, не только не реализовала право на доступное дошкольное образование, но и по ряду объективных причин не получила мер социальной поддержки, связанных с рождением ребенка. Заявительницу ознакомили с перечнем учреждений социальной защиты населения, дали адреса и контактные телефоны. Саму же маму пригласили на прием в департамент образования Иркутска. Последняя посетительница, переехав из микрорайона Первомайского в микрорайон Байкальский, просила помочь перевести свою дочку из детсада №36 в детсад №129. Все поступившие обращения и предложения будут рассмотрены и взяты в дальнейшую работу специалистами. Напомним, партийный проект «Новая школа» разработал и успешно внедряет стратегию приоритетных действий в сфере образования, в том числе дошкольного. Среди них не только строительство и реконструкция детских садов, но и в целом обеспечение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования, в том числе для малышей до трех лет. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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