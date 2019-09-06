В Иркутске у движения «Голос» появились дублёры

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на некоторых избирательных участках Октябрьского округа появились люди в футболках движения в защиту прав избирателей «Голос», которые начали раздавать календари и другую полиграфическую продукцию, связанную с выборами. Об этом сообщается в группе движения в соцсети «Фейсбук».

На вопросы избирателей молодые люди отвечают, что выкупили франшизу и выступают за честные выборы.

– Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявляет, что выступает против нарушения избирательного законодательства, никаких франшиз не выдавала, футболки не распространяла, следовательно, данные персоны не являются нашими волонтерами, активистами и участниками движения, – заявил руководитель движения в Иркутске Алексей Петров.

Напомним, движение в защиту прав избирателей «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в день голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов думы Иркутска, мэров Братска и Шелеховского района, депутатов Братской городской думы, а также других муниципальных выборах.

В Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.