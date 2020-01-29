В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска. Как сообщил руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов, ране денежное содержание помощника депутата с премиями и различными надбавками составляет 34 тысячи рублей. денежное содержание муниципального служащего – 37 тысяч 800 рублей. Размер оплаты труда помощника устанавливается председателем думы. – При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается материальная помощь в размере оклада, который в 2019 году составил чуть больше 17 тысяч, – сказал Максим Абрамов. На проект решения думы ранее отрицательные заключения поступили от мэра и прокуратуры Иркутска. В связи с этим были подготовлены поправки, которыми как раз и внесено предложение увеличить число принимаемых помощников и довести их денежное содержание до уровня муниципальных слушаний. Деньги будут выплачиваться из бюджета города в рамках сметы думы. Как озвучил представитель прокуратуры города Олег Орешкин, расходы вырастут примерно на 34 млн рублей. – Но в принятом бюджете города такие суммы не предусмотрены. То есть в смете думы есть какие-то зарезервированные деньги? За счёт чего выплаты будут производиться? Ведь с момента опубликования решения депутат может принять себе на работу двоих помощников, которые должны будут ежемесячно получать зарплату, – сказал он. Максим Абрамов на это заявил, что деньги нужно предусмотреть при ближайшей корректировке бюджета, которая, предположительно, состоится в марте 2020 года. Ранее деньги не были предусмотрены, поскольку проект решения только рассматривался. Депутат Антонина Корочкина обратила внимание коллег, что в свете недавнего крайне сложного принятия бюджета города идти на увеличение числа помощников и их зарплаты – шаг неуместный. Она напомнила, что депутаты тогда сами неоднократного говорили о том, что городу не хватает денег. – Мы имеем долг и из этой ситуации нам надо выходить. Я считаю, что нет смысла забирать из бюджета города эти деньги (на расходы, связанные с помощниками депутатов – прим. ред.). Да, у нас есть проблемы, есть основная работа, но на всех выездах нам помогают специалисты администрации, всё обсчитывают, мы сами не составляем никакие сметы, ничего, – сказала она. – Если мы всё-таки хотим подумать о наших жителях, то эти даже 30 млн рублей нужно сохранить в бюджете. Однако не все с ней согласились. Целый ряд депутатов попеняли на то, что им якобы не хватает времени на эффективную работу с населением из-за загруженности на основной работе. По их мнению, увеличение числа помощников приведёт к усилению позиции народных избранников и станет хорошим подспорьем для жителей. – Мы с вами находимся в историческом моменте, когда действительно, мы, представительная власть, можем решить вопрос в пользу повышения эффективности исполнительной власти и тех планов, которые мы выстраиваем, усилив контроль. Решение о необходимость ввести ещё одного помощника возникло не случайно. Не из-за политических баталий. Прошедшее пятилетие показало, что мы депутаты, которые работаем на неосвобождённой основе в силу того, что вынуждены заниматься своими основными обязанностями, не можем справиться с теми вызовами, которые нам предоставила администрация, – пожаловался Юрий Коренев. Стоит отметить, что решением думы депутатам дали лишь право нанимать двух помощников. Сколько их в итоге будет и какие обязанности они будут выполнять, зависит уже от конкретного народного избранника. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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