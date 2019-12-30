В Иркутске в честь Нового года прошел торжественный прием губернатора региона

Иркутск, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный прием губернатора Иркутской области, посвященный празднованию Нового 2020 года, 30 декабря провел временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев. Мероприятие прошло в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, сообщает пресс-служба губернатора. На прием пришли члены региональных министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы РФ, областного парламента, муниципальных образований, представители политических партий, почетные граждане, представители религиозных, общественных организаций, работники образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, силовых ведомств, главы муниципалитетов, деятели науки и культуры, спортсмены, руководители предприятий региона, СМИ. – Это мой первый Новый год в новом для меня статусе и в новом для меня регионе России. И, конечно, при всех этих вводных, для меня важна ваша поддержка. Ведь вы, словно мощная опорная стена, удерживаете всё и вся в Приангарье. И я верю, что могу опереться на вас. Нам предстоит вместе справиться с теми задачами, что поставил перед нами президент. Новый год уже завтра. И сразу после праздничных фейерверков мы снова засучим рукава и возьмемся за решение больных вопросов Приангарья. И не только больных. Есть вещи репутационные, важные для региона, – обратился к собравшимся Игорь Кобзев. Временно исполняющий обязанности губернатора подчеркнул, что 2020 год открывает историю нового десятилетия. – Нам с вами нужно сделать три главных вещи: сохранить все лучшее, что есть в Приангарье, навести порядок в нашем общем доме и добиться, чтобы люди в Иркутской области жили достойно. Нашу работу по развитию экономики и социальной сферы нужно вывести на другой уровень. В наступающем году нас ждет Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Где, как не здесь, в красивейшем уголке Сибири, его проводить! Это и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание в Год памяти и славы мы уделим ветеранам войны и труженикам тыла. Наша задача сделать так, чтобы все праздничные мероприятия прошли торжественно, мощно, полностью отражая величие и силу духа нашего народа, но без формализма, – сказал Игорь Кобзев. В заключение своего выступления Игорь Кобзев поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. – Счастья нам всем в труде! Добра и благополучия нашим семьям, нашим детям, женам, отцам и матерям. Как говорится, кто хорошо отдыхает, тот и работает хорошо. Яркого вам праздника и до встречи в Новом году! – сказал глава региона. Также на приеме выступил и спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. – Уверен, сегодня здесь собрались единомышленники, те, кому небезразлично будущее нашей Иркутской области. Уходящий 2019 год стал для нашего региона непростым, но в то же время продуктивным. Продолжил свою работу третий созыв регионального парламента. Вместе с коллегами мы традиционно уделяли большое внимание социально значимым вопросам. И продолжим эту работу в тесном взаимодействии с новым руководством области. От имени депутатов Законодательного собрания, от себя лично я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку. И, конечно, за ваш вклад в уверенное развитие нашего региона. Несмотря на трудности, мы с надеждой смотрим в будущее, строим планы на новый, 2020 год. Пусть все добрые начинания будут реализованы, а наша Иркутская область с ее огромным потенциалом станет сильным и преуспевающим регионом! – заявил Сергей Сокол. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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