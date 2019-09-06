В Иркутске зафиксировали факт выноса бюллетеня с избирательного участка

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на выборах в городскую думу 8 сентября, в Единый день голосования, кандидаты и наблюдатели от «Единой России» зафиксировали уже три случая нарушений на избирательных участках областного центра. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как следует из заявлений наблюдателей от партии, на избирательных участках № 534 и 540 неизвестные осуществляли незаконный подвоз граждан на автомобилях ПАЗ и Лексус.

Кроме того, кандидат в депутаты думы Иркутска Алексей Савельев также заявляет, что с территории участковой избирательной комиссии №528 неустановленным лицом около 11:59 по местному времени был вынесен бюллетень для голосования, после чего неизвестный сел в машину «Митсубиси Лансер», затем из этой же машины вышла неизвестная женщина и направилась с листком бумаги формата А4 в руках на территорию избирательного участка.

– Считаю, что факт выноса бюллетеня может привести к злоупотреблению избирательными правами граждан и нарушить законный ход избирательного процесса, – подчеркнул Алексей Савельев в своем заявлении.

Заявления о фактах нарушений на избирательных участках № 528, 534 и 540 переданы председателям УИКов и в отделы полиции. Как сообщает председатель участковой избирательной комиссии в ответ на поступившее заявление, сотрудник полиции провел опрос членов УИК № 534 и принимает меры по устранению замечаний.