В Иркутске зарегистрировали девять кандидатов на пост мэра

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Комиссия зарегистрировала:
временно неработающую Анну Романову;
генерального директор ООО РИП, бывшего вице-мэра города Иркутска (в 2011-2013 годах) Дмитрия Разумова;
Сергея Похабова, работающего в охране ООО «Иркутскэнерго»;
бухгалтера ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрея Арженевского;
генерального директора АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидата технических наук, члена-корреспондента Российской инженерной академии Вячеслава Григорьева;
главного бухгалтера ООО «Мидасстрой» Анну Кондрашову;
начальника юридического отдела ИП Ештокина Надежду Наджафову.
Напомним, первым зарегистрированным кандидатом на должность мэра Иркутска стал заместитель председателя думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук, вторым бизнесмен Антон Егерев.
Заседание комиссии, на котором будут приняты решения о регистрации либо отказе в регистрации в качестве кандидатов временно неработающий бывший заместитель председателя правительства Иркутской области, бывший вице-мэр Иркутска Антон Логашов, генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь, генеральный директор ООО «Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик состоится во 21 апреля. Все соискатели приглашены на заседание.
КООРДИНАТЫ:
Конкурсная комиссия принимает документы от претендентов по 20 апреля (включительно) по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, кабинет 411 в рабочие, выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, улица Ленина, 14, кабинет 72 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Все претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования.
Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года.
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