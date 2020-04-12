В Иркутске зарегистрированы два кандидата в мэры города

Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на понедельник, 13 апреля, официально зарегистрированы конкурсной комиссией два кандидата на должность мэра Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Это заместитель председателя думы, председатель постоянной комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук и бизнесмен, член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев.

Также 13 апреля в конкурсную комиссию подала документы временно неработающая Анна Романова.

Напомним, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска начала работу 6 апреля. Документы от претендентов принимаются по 20 апреля по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 411 в рабочие, выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон: 52-04-99 (внутренний 1244), 52-00-50.

Вся информация о работе комиссии и процессе избрания мэра размещена на официальном сайте администрации Иркутска в разделе «Городская власть/Выборы мэра» .

Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 72 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Конкурсная комиссия осуществляет прием и проверку документов. Все претенденты будут представлены депутатам Думы Иркутска для альтернативного голосования.

Очередное заседание Думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года.